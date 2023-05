Maan Meri Jaan Lyrics – King – तू मान मेरी जान

Maan Meri Jaan Lyrics

Singer: King Lyrics: King Music: Saurabh Lokhande Starring: King, Natasha Bharadwaj Label: King

Main Teri Aankhon Mein

Udaasi Kabhi Dekh Sakda Nahi

Tujhe Khush Main Rakhunga Sohneya

Main Tere Hothon Pe

Khamoshi Kabhi Dekh Sakda Nahi

Saari Baatein Main Sununga Sohneya

Tere Dil Se Na Kabhi Khelunga

Saare Raaz Apne Main Tujhko De Doonga

Meri Jaan Toone Mujhko Paagal Hai Kiya

Mera Lagda Na Jiya Tere Bagair

Tu Maan Meri Jaan

Main Tujhe Jaane Na Doonga

Main Tujhko Apni Baahon Mein

Chhupa Ke Rakhunga

Tu Maan Meri Jaan

Main Tujhe Jaane Na Doonga

Main Tujhko Apni Aankhon Mein

Basa Ke Rakhunga

Tu Maan Meri Jaan

Tu Maan Meri Jaan

Tu Maan Meri Jaan

Main Saya Banke Saath Tere

Rehna 24 Ghante

Main Rehna 24 Ghante

Tere Bina Dil Lagda Nahi

Main Aankhon Se Chura Loon Jaana

Tere Jo Bhi Gham The

Haaye Tere Jo Bhi Gham The

Tere Bina Dil Lagta Nahi

Meri Baahon Mein Aake

Tu Jaana Nahi

Aisi Rabb Se Main Maangu Dua

Tere Dil Se Na Kabhi Khelunga

Saare Raaz Apne Main Tujhko De Doonga

Meri Jaan Toone Mujhko Paagal Hai Kiya

Mera Lagda Na Jiya Tere Bagair

Tu Maan Meri Jaan

Main Tujhe Jaane Na Doonga

Main Tujhko Apni Baahon Mein

Chhupa Ke Rakhunga

Tu Maan Meri Jaan

Main Tujhe Jaane Na Doonga

Main Tujhko Apni Aankhon Mein

Basa Ke Rakhunga

Tu Maan Meri Jaan

Tu Maan Meri Jaan

Tu Maan Meri Jaan

Maan Meri Jaan

Tu Maan Meri Jaan

“King” is an Indian rapper and singer-songwriter whose real name is Shubham Singh Rajput. He gained popularity with his song “Maan Meri Jaan,” which was released in 2021. The song’s music video became popular on YouTube and various streaming platforms, contributing to King’s growing fan base.

King is known for his unique style of rapping, blending Hindi and Punjabi lyrics with catchy tunes and modern beats. His music often touches on themes of love, relationships, and personal experiences, resonating with many listeners. As a rising talent in the Indian music industry, King continues to create and release new songs, attracting a growing audience.

